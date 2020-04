Governo quer até veterinários na luta contra o coronavírus

Saiba Mais Esportes Estrelas do futebol leiloam camisas na luta contra coronavírus

O Ministério da Saúde enviou ao Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Francisco Cavalcante, um ofício solicitando medidas e estratégias, em caráter emergencial voltadas ao recrutamento e a capacitação dos profissionais de saúde registrados nos Conselhos Profissionais de Saúde.

O objetivo do pedido é capacitar os 140 mil veterinários do país nos protocolos oficiais de combate ao coronavírus, aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. A capacitação será online e obrigatória.

Conforme o documento enviado pelo órgão a medida é baseada conforme a “Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, especialmente o inciso VII do Artigo 3º da mesma, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)”.

Segundo o artigo, "os profissionais devidamente cadastrados e capacitados junto ao Ministério da Saúde poderão ser requisitados por estados, municípios ou Distrito Federal para atuar na assistência aos usuários do SUS, em todos os níveis de atenção, no enfrentamento da atual emergência de saúde pública".

O Ministério ainda informou que "identificará e informará ao Conselho o respectivo profissional da área da saúde que não concluir os cursos de capacitação", segundo o documento.

O ofício assinado e enviado ao presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Francisco Cavalcante de Almeida, pode ser lido na íntegra neste link.

