Governo reajusta salários dos servidores do Tribunal de Contas de MS

O governador Eduardo Riedel sancionou em edição extra do Diário Oficial do Estado a Lei que reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público de Contas (MPC) em 7% (sete por cento) e ainda estende o benefício do auxílio-saúde aos servidores comissionados, aposentados e pensionistas do TCE-MS.

De acordo com o conselheiro Flávio Kayatt, a proposta foi “devidamente acompanhada do estudo do impacto das mudanças na folha de pagamento e está em consonância com a necessidade de valorização, estruturação e preservação do poder aquisitivo dos subsídios e remunerações das carreiras dos servidores do Tribunal de Contas”, relatou.

Após ter sido aprovada por unanimidade pelos conselheiros, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, foi à Assembleia Legislativa e entregou nas mãos do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, a proposta do reajuste salarial.

Na Alems, o projeto foi aprovado por unanimidade em duas votações. A publicação foi feita na sexta-feira (2) em publicação extra no DOE-MS .

