Governo troca presidência da Rádio e TV Educativa

Com o último diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul exonerado em dezembro de 2022, a nomeação do novo ocupante do cargo foi publicada nesta quinta-feira (12), no Dário Oficial do Estado.

O novo diretor-presidente, Elias Mendes é bacharel em Rádio e TV pela Universidade Católica Dom Bosco, também foi empresário de comunicação, produtor de campanhas políticas e publicitárias e já dirigiu assessorias de comunicação do Detran/MS e Sanesul.

O novo diretor-presidente foi empossado na última sexta (6 de janeiro) pelo governador Eduardo Riedel, ao lado da comunicadora Celimary Marchiori – nova diretora de Rádio e TV – e do radialista Jonas de Paula – novo diretor de Rádio.

