“Governos precisam agir”, diz Luan Santana sobre queimadas no Pantanal

O cantor sul-mato-grossense Luan Santana cobrou, em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (9), ação dos representantes governamentais sobre as queimadas no Pantanal.

“Como pessoa nascida e criada no Pantanal meu coração dói ao ver imagens como essa... os governos precisam agir. O fogo hoje chegou ao maior santuário para onças pintadas do mundo, o Pantanal pede socorro”, diz cantor.

O fogo que atinge o Pantanal mato-grossense já está no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé (distante 102 km de Cuiabá). Segundo o governo de Mato Grosso, a localidade é conhecida por deter a maior concentração de onças-pintadas do mundo. Turistas do país e do exterior procuram o parque para fazer a observação de onças-pintadas durante passeios de barco.

Nesta terça-feira (8) o Corpo de Bombeiros Militar reforçou o combate ao incêndio com mais de duas equipes diretamente para o parque.

As guarnições foram enviadas com o objetivo de controlar as chamas ativas na região Leste do parque, conhecido por reunir na localidade a maior concentração de onças-pintadas do mundo.

Fazendeiros da região disponibilizam maquinários, pipas e tratores para ajudar no combate e controle do incêndio dentro do Parque Estadual.

