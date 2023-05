Gran Colar será entregue amanhã

Personalidades de destaque da indústria recebem nesta quinta-feira (25), homenagens por suas contribuições para o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen entrega o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, além de comendas e medalhas da Ordem Mérito Industrial.

Receberá o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, maior honraria concedida pelo setor, o presidente da Suzano, Walter Schalka. Engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado em Administração pela FGV, Schalka tem 62 anos e já foi eleito CEO do Ano na América Latina por sete vezes no segmento de papel e celulose, e também um dos 15 melhores CEOs do Brasil em 2018.

Presidente da Suzano, Walter Schalka



Comendas da Ordem do Mérito Industrial

Será homenageado pelo Sistema Fiems com a Comenda da Ordem do Mérito Industrial, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, presidente da J&F Investimentos. A holding controla empresas como JBS e Eldorado, e mantém 278 mil funcionários no mundo todo. Em 2022, liderou a criação da J&F Mineração, com a aquisição de seus primeiros ativos de mineração no Brasil.

Agnaldo Gomes Ramos Filho, presidente da JeF Investimentos



Comenda da Ordem do Mérito Industrial

Recebe também a Comenda do Mérito, Leonardo Raul Berridi, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Adecoagro, produtora de alimentos e energia renovável, com negócios em vários países da América Latina.

Leonardo Raul Berridi da Adecoagro



Comenda da Ordem do Mérito Industrial

Diretor-presidente da Cerradinho Bioenergia, Paulo Oliveira Motta Júnior também será homenageado. Formado em Engenharia Metalúrgica, Motta Júnior tem mais de 35 anos de experiência em empresas de mineração, metais e agroindustriais.

Paulo de Oliveira Motta Júnior



Medalha da Ordem do Mérito Industrial



Presidente do Grupo Pluma, Lauri

Paludo

Recebe a medalha o presidente do Grupo Pluma, Lauri Paludo que atua há cinco décadas no ramo de avicultura, e há 24 anos fundou a Pluma Agroavícola. Atualmente, o grupo possui 12 empresas, entre elas a Bello Alimentos, com unidade em Mato Grosso do Sul.

Diretor-presidente da Aegea- Paulo Antunes

Diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal – Grupo Aegea, Paulo Antunes também recebe a medalha de Ordem do Mérito. Paulo construiu uma carreira de 32 anos na Caixa Econômica Federal e chegou a ocupar o cargo de superintendente regional em Mato Grosso do Sul.











Diretor-executivo da Mix Nutri, Danilson

Charro

Diretor-executivo da Mix Nutri, Danilson Charro começou sua trajetória em 2009 no armazém de secos e molhados da família em Campo Grande. Atualmente a Mix Nutri comercializa para o Brasil e o exterior.







