Gratuito: Bombeiros oferecem curso de primeiros socorros e pilotagem na Capital

A equipe de moto socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul fará mais uma edição do 'Projeto Pilotagem Segura'. O curso gratuito será no dia 16 de setembro, às 7h, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha III, em Campo Grande.

Serão aulas de primeiros socorros, direção defensiva e técnicas de mobilidade com motos. As vagas são limitadas. Faça aqui sua inscrição.

O aluno que concluir o curso terá um certificado expedido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito).

