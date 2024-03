GravaÃ§Ã£o de DVD da dupla Elvis e Adriano acontece ao vivo em Campo Grande

A dupla Elvis e Adriano se preparada para registrar seu segundo DVD na próxima terça-feira (12), no Armazém Cultural em Campo Grande.

Além de uma apresentação repleta de emoção, trazendo não apenas os sucessos já consolidados em sua trajetória, mas também músicas inéditas de autoria da dupla. O espetáculo contará com participações especiais de peso. Os Filhos de Campo Grande, DJ Kévin, e as duplas Jads e Jadson, Victor Gregório e Marco Aurélio, João Lucas e Walter Filho.

Todo o projeto tem a direção geral de Claudinei Magrelo Brambila e Os Movidos Promoções e Eventos, empresário da dupla. A produção musical ficará a cargo do produtor Fábio Adames, enquanto a produtora Núcleo assumirá a captação de vídeo.



“A expectativa é grande. A gravação do DVD de Elvis e Adriano certamente será um marco na cena musical do Mato Grosso do Sul e conquistará outras regiões do nosso Brasil reunindo talento, amizade e muita paixão pela música”, destacou o diretor geral.

