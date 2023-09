Grávida de 4: História da grávida de Taubaté inspira filme brasileiro

O icônico caso da grávida de Taubaté, que mentiu ao afirmar estar grávida de quadrigêmeas e se tornou um sinônimo de ‘meme’ brasileiro, vai virar filme e deve estrar nos cinemas em 2024, com roteiro de Frank “Diaraki”.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o cineasta contou que o longa-metragem, que já está em pré-produção, será um thriller de comédia com toques de terror e surrealismo.

“O Parasita brasileiro!!! O puro suco do Brasil, sem precisar apelar para os estereótipos e os clichês das comédias nacionais, que ninguém aguenta mais. Queria fazer algo que fosse realmente engraçado, mas que tivesse diferentes camadas de interpretação”, afirmou, se referenciado ao filme de 2019, ganhador do Oscar.

Segundo Diaraki, ele utilizará sua visão criativa, junto de teorias, para compor a história do filme, já que não dá para “dizer que é baseado em fatos reais, porque é fruto de uma grande mentira”.

“Grávida de Taubaté virou praticamente uma figura do folclore brasileiro! Mas eu senti que tinha muita coisa que tava além da superfície e que valia a pena ser mostrada. Quem são os verdadeiros vilões? Quem são os mocinhos? Deixo isso pro público responder no final, se assim o quiser fazer”, afirmou.

O filme Grávida de 4 ainda não tem uma produtora definida, porém, segundo o cineasta, já recebeu algumas propostas, com Maeve Jinkings e Emilio Orciollo Netto sendo alguns dos nomes cotados para a produção.

Devido ao resguardo jurídico, o nome da grávida de Taubaté passará de Maria para Vera. O parceiro dela na farsa, Kléber, manterá o nome na obra cinematográfica.

A previsão do roteirista é que as gravações se iniciem no segundo trimestre de 2024.

“Há certa expectativa entre os envolvidos de que o filme se tornará o sucessor natural de Minha Mãe é Uma Peça nos cinemas. Salienta-se, entretanto, que apesar do paralelo traçado e por conta de certa carga dramática que o filme terá, há prioridade na escalação de atores em detrimento de comediantes, com exceção de algumas participações especiais pontuais já confirmadas”, afirmou a assessoria de Diaraki.

