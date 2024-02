Greve dos auditores da Receita Federal é encerrada

Em assembleia na quinta-feira (8), os auditores fiscais da Receita Federal decidiram por encerraram sua greve, a partir desta sexta-feira (9), após aceitarem a proposta apresentada pelo governo.

A categoria, que estava em greve há cerca de três meses, aceitou os valores sugeridos pelo governo para o bônus remuneratório, vinculado ao atingimento de metas, que será implantado progressivamente até 2027.

Apesar da greve ser oficialmente encerrada a partir desta sexta-feira, ainda será mantido o estado de mobilização até a assinatura do decreto, que tem previsão de acontecer em até 15 dias.

