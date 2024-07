Grupo de farmácias abre 12 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em MS

Com 340 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em todo o país, RD Saúde, que engloba as farmácias Raia e Drogasil oferta 12 oportunidades em Mato Grosso do Sul para assistente operacional.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições para assistente operacional podem ser feitas pelo link: https://www.vagas.com.br/v2632542. O assistente operacional tem como principais funções recepcionar e atender clientes nas farmácias; receber, conferir e repor mercadoria; e organizar produtos e estoque.

A RD tem um curso superior de graduação em Farmácia com parte da mensalidade subsidiada pela companhia e voltado exclusivamente para funcionários — 500 alunos já se matricularam desde a abertura da primeira turma no início deste ano.

Oferece ainda o Incentivo Educação, também com mensalidades subsidiadas. Esse programa beneficia 800 funcionários matriculados nas principais universidades do país.

Os benefícios incluem convênio médico e odontológico, vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia e participação nos resultados.

