Grupo Pereira promove Campanha Nacional de Contratação de PCDs

Neste mês de setembro, está sendo comemorado o Setembro Verde, mês da inclusão das pessoas com deficiência e o dia 21 marca o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Diante disso, desde o dia 18 até o dia 22 de setembro, o Grupo Pereira está promovendo a Campanha Nacional de Contratação de Pessoas com Deficiência, os PCDs.

Os interessados podem se candidatar às oportunidades no link https://grupopereira.pandape.infojobs.com.br/.

Conforme um levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada no terceiro trimestre de 2022, o índice de empregabilidade, considerando todas as faixas de escolaridade, é de apenas 26,6% entre aqueles com deficiência, significativamente inferior aos 60,7% registrados entre os indivíduos sem deficiência. Mesmo entre aqueles com ensino superior completo, apenas metade (51,2%) conseguiu encontrar oportunidades de trabalho.

De acordo com o diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira, Paulo Silva, atualmente, 585 colaboradores do Grupo Pereira são PCDs. “Acreditamos ser a partir da inclusão social que surgem as práticas de acessibilidade e queremos que nosso time tenha cada vez mais autonomia e independência. Por isso, nos preocupamos em dar oportunidade e auxiliar no desenvolvimento dessas pessoas”, disse.

O gerente ainda ressaltou que a inclusão faz parte da cultura da empresa. “Nossas lojas são pensadas para ser acessíveis não só para os clientes, mas também para nossos colaboradores. É por isso que as novas unidades são térreas ou obrigatoriamente têm elevadores”.

EXPERIÊNCIA

Wolney Ricardo Martins, de 61 anos, trabalha há três anos no Comper Jardim dos Estados e afirma que o ambiente é acolhedor. “O que eu mais gosto aqui são as pessoas que trabalham comigo. Todos têm muita paciência pra me ensinar. Nunca me senti como se fosse um fardo. Sempre fui desafiado a dar o meu melhor”, revela.

Thiago da Silva Oliveira, de 38 anos, compartilha do mesmo sentimento. “Aqui, todos sabem da minha deficiência e nunca me excluíram. Todos agem no dia a dia no ambiente de trabalho separando a amizade do profissionalismo”, conta o conferente de mercadorias do Fort Atacadista Cônsul Assaf Trad. Ele, que nasceu com deficiência auditiva, trabalha há 4 anos no depósito, “Me sinto honrado de fazer parte da equipe”.

Carga horária reduzida

No Grupo Pereira, uma das práticas que passou a ser adotada em todo País é o Projeto Incluir. A ação pioneira nasceu em Santa Catarina, onde o Grupo foi criado, a partir de uma parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial. “O Projeto Incluir é uma oportunidade para dar o primeiro emprego à pessoa com deficiência com uma carga horária reduzida. Durante os três meses de experiência, esse profissional trabalha com jornada de quatro horas ao dia. Depois, dependendo de sua adaptação, ele pode ter sua carga horária aumentada para seis horas diárias, oito horas ou permanecer trabalhando quatro horas por dia”, explicou o gerente.

