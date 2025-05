Grupo que fraudava acesso biométrico de contas do Governo Federal é alvo da PF

Um grupo suspeito de fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (13). Eles burlavam o sistema através de técnicas avançadas de alteração facial, apontam as investigações.



A PF aponta que os suspeitos simulavam traços faciais de terceiros para acessar as contas digitais das vítimas através da ferramenta Liveness. Dessa forma, eles conseguiam ter acesso a serviços públicos e informações pessoais, de acordo com os investigadores.



Os agentes cumprem cinco mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.



A “liveness”, é usada para verificar se a imagem capturada pertence a uma pessoa real e viva, e não a uma tentativa de fraude por meio de fotos, vídeos ou máscaras.

Os alvos do grupo, conforme a TV Globo, eram contas de pessoas falecidas para acessar valores a receber do Banco Central e contas de pessoas vivas para acessar valores a receber do Banco Central e autorizar consignações no aplicativo "Meu INSS".



Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa.

