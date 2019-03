Grupo vai às ruas em protesto contra assassinato de mulheres

Joilson Francelino com informações da assessoria

O grupo “Mulheres de Mãos Dadas” realiza na próxima quinta-feira (21), uma caminhada no centro de Costa Rica com objetivo de alertar para a importância do combate à violência contra a mulher.

Uma das idealizadoras, Helizandra Garcia Barcelos, destaca que a meta é promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres. “Convidados todas as mulheres e também os homens de bem para participar da nossa ação. Venham de camisetas brancas, leve um botão de rosa vermelho e vamos mostrar que não estamos de braços cruzados”.

A primeira-dama de Costa Rica e secretária de Assistência Social, Áurea Maria Frezarin Rosa, enfatiza que é preciso conscientizar toda a sociedade e chamar atenção para essa situação. “Os casos de Feminicidio vêm aumentando nos últimos anos e devemos mobilizar a comunidade para o combate à violência contra as mulheres”, destaca.

O delegado de Costa Rica Alexandro Mendes de Araújo, por sua vez, destaca que o crime de feminicidio é um crime covarde e que a sociedade precisa estar unida para esse combate. “É importante estarmos reunidos, homens e mulheres, principalmente por que é um crime feito de forma covarde, é um homicídio de mulheres. Nós devemos nos conscientizar dos tipos de violência, doméstica ou familiar, para ajudar outras mulheres há não serem vítimas”.

A cidade foi palco de muitos crimes que chocaram Mato Grosso do Sul como Irenice da Cruz, Ana Paula Marçal Paes, e tantas outras costarriquenses. O caso mais recente aconteceu no domingo (17), quando Edinalva Ferreira Melgaço, 34 anos, foi morta pelo ex-companheiro, José Cláudio Melo, 39 anos, que “não aceitava sua felicidade”. Ele usou uma machadinha para o crime e Edinalva foi assassinada na frente do filho adolescente.

A caminhada

O evento que será realizado na quinta-feira (21), tem início previsto para as 17h, no Mercado do Produtor. A caminhada percorrerá a avenida José Ferreira da Costa até o local do crime que vitimou Edinalva, em frente a pizzaria Água na Boca.

