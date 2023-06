Guarda Costeira ainda continuará a buscar corpos de passageiros do submarino

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou nesta quinta-feira (22) a morte dos cinco passageiros a bordo do submersível Titan, da empresa OceanGate. Apesar das mortes, o contra-almirante John Mauger afirmou que a busca pelos corpos continuará.

“Os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação, por isso continuaremos a trabalhar e vasculhar a área lá embaixo, mas não tenho resposta para perspectivas neste momento”, explicou.

Os corpos de Stockton Rush, Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet, Shahzada Dawood e se filho Sulaiman Dawood não foram encontrados nos destroços da embarcação.

“Um ROV [sigla em inglês para veículo operado remotamente] descobriu uma parte do casco do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic no fundo do oceano. Em seguida, o robô encontrou outros destroços”, disse o contra-almirante.

Deixe seu Comentário

Leia Também