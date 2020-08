Guarda entrega arma após ser acusado de tentar matar motorista

O guarda civil metropolitano José Ronaldo da Silva, 45 anos, entregou espontaneamente, nesta quinta-feira (27), sua arma funcional para a realização de perícia técnica. O agente é acusado de atentado contra o motorista de aplicativo, Herculano Damasceno Gomes, 42 anos.

Em nota, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SEDES) informou que, a acusação de Humberto Gomes não corresponde à verdade dos fatos, já que no horário do suposto atentado, José acompanhava sua sobrinha, ex-mulher do motorista de aplicativo, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (Deam). Lá, ela registrava uma ocorrência de violência doméstica praticada por Herculano.

A secretaria reforçou ainda que, “mesmo diante da controvérsia, os fatos serão apurados com o rigor necessário”.

O caso

O motorista de aplicativos Herculano acusa José, que é tio de sua ex-mulher, de tentar mata-lo na noite de quarta-feira (26), durante uma corrida. De acordo com o depoimento, Herculano estava passando perto de um bar, onde José estaria, e teria iniciado os disparos.

Momentos antes, Humberto foi à residência da tia da ex-mulher, para tentar reatar o relacionamento. Com a resposta negativa, ele ameaçou a família e a ex, o que motivou a mulher a denunciá-lo, na Deam.

