Guarda Metropolitana atua em esquema especial para evitar "massacres"

Para trazer tranquilidade aos estudantes da rede municipal de ensino a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCMCG) vem realizando constantes rondas nos locais de ensino. A ação serve para evitar novas ameaças de massacres e evitar pânicos entre os alunos, pais e professores. De acordo com a assessoria da Guarda, o efetivo vem atuando nas sete regiões da capital.

Conforme o setor de comunicação, a Guarda atua constantemente nas escolas e está presente com o efetivo possível, e assim visando a prevenção de qualquer ataque. São realizadas rondas próximas as instituições de ensino do município com orientações para travessias nas faixas e forma correta, garantindo a segurança dos alunos e pais.

Mas o efetivo não vem atuando somente nas escolas, mas em toda a cidade para coibir ações criminosas que trazem riscos à sociedade. Os integrantes da instituição faz rondas nas unidades de saúde, hospitais e realiza abordagens nas ruas, praças, parques e terminais de transbordo para evitar atos suspeitos.

Cemitérios da cidade que podem ser alvos de vandalimo também tem a atenção redobrada pelo guardas para evitar destruição e violação de tumulos.

