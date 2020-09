Guarda resgata gambá ferido no cemitério Santo Amaro

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana resgatou um Gambá dentro do cemitério municipal Santo Amaro, em Campo Grande.

De acordo com informações da Guarda, a equipe recebeu a denúncia, via 153, de que um animal silvestre estava ferido após lutar com um cachorro. No cemitério, é comum ter Gambás que entram em busca de alimentos e lixeiras.

Por conta de ter alguns animais domésticos nos arredores do cemitério, o animal silvestre foi ferido na parte traseira do corpo. Os funcionários do cemitério conseguiram recolher o animal ainda vivo e colocou ele em um balde, até que a equipe da Guarda chegasse.

A guarnição encaminhou o animal ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Deixe seu Comentário

Leia Também