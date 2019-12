Gugu deixa pensão mensal de mais de R$100 mil para sua mãe

Jônathas Padilha, com informações da Folha de São Paulo

Foi divulgada a parte que a mãe do apresentador Gugu Liberato, Maria do Céu Liberato, 90 anos, receber, de acordo com o testamento feito em vida pelo comunicador em 2011.

Segundo o texto, foi determinado que Dona Maria do Céu vai receber uma pensão vitalícia mensal de R$100 mil, “reajustada anualmente pelo maior índice vigente” e que seja “paga por todos os herdeiros consignados” no testamento “no quinhão cabente a cada um”.

Esses herdeiros são os três filhos de Gugu, que receberam quase 90% dos bens do apresentador e o restante foi destinado aos seus cinco sobrinhos.

Além da pensão, o testamento concede o usufruto da casa em que ela mora em Alphaville, bairro nobre de São Paulo.

Apesar de todos os encaminhamentos, essa herança tem sido motivo de disputa judicial, pela parte de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu, para que seja reconhecida como companheira do comunicador.

Caso Rose consiga o reconhecimento perante a lei, ela vai ter o direito a metade de todos os bens deixados por ele.

Deixe seu Comentário

Leia Também