Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Geral

Vídeo: Fãs madrugam em fila por ingressos do Guns N' Roses em Campo Grande

A pré-venda Experience começou na manhã desta segunda-feira (22) no Bosque dos Ipês

22 dezembro 2025 - 09h20Sarah Chaves
Amanda Pereira, primeira da filaAmanda Pereira, primeira da fila   (Divulgação/Ascom Bosque)
Dr Canela

Fãs madrugaram na fila do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (22), para garantir ingressos na pré-venda Experience do primeiro show do Guns N’ Roses na capital sul-mato-grossense. A movimentação começou ainda antes do amanhecer e reuniu admiradores dispostos a enfrentar horas de espera.

A primeira a chegar foi Amanda Pereira, que marcou lugar na fila às 4h50. Emocionada, ela contou que demorou a acreditar no anúncio do show. “Foi inacreditável quando foi anunciado. Fui procurar para saber se era verdade e só acreditei quando vi no site oficial, porque foi muito aleatório”, disse. Amanda também revelou que a irmã é fã da banda e vai acompanhá-la na apresentação.

O atendimento presencial da pré-venda acontece no Shopping Bosque dos Ipês, que concentra as vendas antecipadas antes da abertura geral. O show está marcado para 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional de Campo Grande, e foi anunciado pela produtora Santo Show. A banda, que recentemente passou por Cuiabá, traz à Capital nomes consagrados do rock mundial.

As vendas ocorrem em etapas. A pré-venda para fãs começou no domingo (21), às 8h. Nesta segunda-feira (22), acontecem as pré-vendas Experience e Grupo VIP, antes da abertura da venda geral, prevista para as 10h, também no Bosque dos Ipês.

Os ingressos variam conforme o setor: Arena, a partir de R$ 285; Front Stage, a partir de R$ 595; Camarotes, a partir de R$ 890; e Experience, a partir de R$ 1.500, com acesso ao Front Stage, open bar e open food, exclusivo para maiores de 18 anos. Informações sobre bangalôs devem ser consultadas diretamente com a organização.

A classificação indicativa é de 16 anos. Adolescentes entre 12 e 16 anos entram apenas acompanhados dos pais ou responsável legal. Jovens de 17 anos precisam de acompanhante adulto e autorização com firma reconhecida. As vendas online são feitas pelo site Bilheteria Digital.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/12/2025
Encontro prestou homenagem ao jornalista que morreu em fevereiro deste ano
Geral
Fundador do JD1, Danilo Costa é homenageado por amigos do tênis em último jogo do ano
Parto aconteceu na tarde deste sábado
Geral
Adolescente dá à luz em região ribeirinha e é resgatada por helicóptero da Marinha
Produzido por IA
Geral
Retrospectiva do local ao global: relembre os principais acontecimentos de 2025
Projeto atende internos em Amambai
Geral
Programa qualifica indígenas em sistema prisional e amplia oportunidades de reinserção social
Foram mais de 30 mil tutores beneficiados
Geral
Caravana da Castração encerra 2025 com mais de 16,7 mil procedimentos em MS
O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026
Geral
Detran abre último leilão do ano com 146 veículos disponíveis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/12/2025
Entre os casos identificados, 247 foram de câncer de mama e 5 de câncer de próstata
Geral
Casa Rosa encerra ano com mais de 13 mil atendimentos de prevenção ao câncer em MS
Hospital de Câncer Alfredo Abrão
Geral
Hospital do Câncer realiza bazar com mais de 20 mil itens na próxima semana

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil