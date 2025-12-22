Vídeo: Fãs madrugam em fila por ingressos do Guns N' Roses em Campo Grande

Fãs madrugaram na fila do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (22), para garantir ingressos na pré-venda Experience do primeiro show do Guns N’ Roses na capital sul-mato-grossense. A movimentação começou ainda antes do amanhecer e reuniu admiradores dispostos a enfrentar horas de espera.

A primeira a chegar foi Amanda Pereira, que marcou lugar na fila às 4h50. Emocionada, ela contou que demorou a acreditar no anúncio do show. “Foi inacreditável quando foi anunciado. Fui procurar para saber se era verdade e só acreditei quando vi no site oficial, porque foi muito aleatório”, disse. Amanda também revelou que a irmã é fã da banda e vai acompanhá-la na apresentação.

O atendimento presencial da pré-venda acontece no Shopping Bosque dos Ipês, que concentra as vendas antecipadas antes da abertura geral. O show está marcado para 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional de Campo Grande, e foi anunciado pela produtora Santo Show. A banda, que recentemente passou por Cuiabá, traz à Capital nomes consagrados do rock mundial.

As vendas ocorrem em etapas. A pré-venda para fãs começou no domingo (21), às 8h. Nesta segunda-feira (22), acontecem as pré-vendas Experience e Grupo VIP, antes da abertura da venda geral, prevista para as 10h, também no Bosque dos Ipês.

Os ingressos variam conforme o setor: Arena, a partir de R$ 285; Front Stage, a partir de R$ 595; Camarotes, a partir de R$ 890; e Experience, a partir de R$ 1.500, com acesso ao Front Stage, open bar e open food, exclusivo para maiores de 18 anos. Informações sobre bangalôs devem ser consultadas diretamente com a organização.

A classificação indicativa é de 16 anos. Adolescentes entre 12 e 16 anos entram apenas acompanhados dos pais ou responsável legal. Jovens de 17 anos precisam de acompanhante adulto e autorização com firma reconhecida. As vendas online são feitas pelo site Bilheteria Digital .

