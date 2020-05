Há um ano, tragédia que matou o campo-grandense Gabriel Diniz comovia o Brasil

Da redação, com informações do Uol

Há exatamente um ano , o Brasil estava comovido pela morte precoce do cantor Gabriel Diniz. Aos 28 anos, Gabriel que nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi vítima de acidente aéreo em Estância, região sul de Sergipe.

No dia 27 de maio de 2019, a voz do carnaval do corrente ano, que explodiu com o hit “Jenifer”, calou-se e deixou um vazio no coração dos familiares, amigos e fãs.

O pai do cantor, Cizinato Diniz, falou ao portal Uol, sobre a saudade do filho, um ano após a tragédia. Ele contou que encontra forças na religião católica e no carinho dos fãs que até hoje mantém contato. “Deixo meu número aberto para eles me procurarem. Alguns pedem que eu grave áudio, pois acham minha voz semelhante a dele”, disse.

"Sinto que sou sustentado por isso para não sentir aquele impacto da emoção forte. De certa forma Deus me poupou e está me poupando ainda, mas em alguns momentos já começo a sentir algumas coisas. É como se ele me segurasse e fosse soltando aos poucos para eu ir sentindo gradativamente até me acostumar”, completou.

Campo-grandense de berço, Gabriel foi, ainda criança, morar em João Pessoa, na Paraíba, estado natal dos pais. Lá iniciou sua carreira até ganhar os holofotes nacionais. Um mês antes de morrer, Diniz cantou em na sua cidade natal, durante a Expogrande e aproveitou para passear na Feira Central e tirar fotos com fãs.

