HBO anuncia atores que vão interpretar trio de protagonistas na série 'Harry Potter'

A aguardada série da HBO baseada na saga "Harry Potter" já tem seus protagonistas definidos. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (27), a produção anunciou os atores que interpretarão Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley na nova adaptação televisiva da obra de J.K. Rowling.

Os escolhidos são Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione e Alastair Stout como Ron.

A seleção dos jovens atores aconteceu após um extenso processo de testes, que contou com a participação de mais de três mil crianças, segundo informaram a showrunner Francesca Gardiner e o produtor executivo Mark Mylod.

“Estimados Sr. Potter, Srta. Granger e Sr. Weasley: É um prazer informar-lhes que estão aceitos na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por favor, deem as boas-vindas a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout à série HBO Original de Harry Potter”, anunciou a produção nas redes sociais, em um texto que remete à tradicional carta de aceitação de Hogwarts.

A série da HBO promete ser uma adaptação fiel da saga literária, com a proposta de aprofundar os detalhes do mundo mágico criado por Rowling.

Cada temporada será dedicada a um dos sete livros, permitindo uma exploração mais rica da história e dos personagens. A autora britânica também participa do projeto como produtora executiva.

Além do trio principal, outros nomes já foram confirmados no elenco:

John Lithgow como Alvo Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Paapa Essiedu como Severo Snape

Nick Frost como Rúbeo Hagrid

Luke Thallon como Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse como Argus Filch

A HBO ainda não divulgou a data oficial de estreia, mas a expectativa é que a série estreie nos próximos anos como uma das grandes apostas da plataforma de streaming Max.

