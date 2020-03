Heber Xavier assume Santa Casa

O economista e contador Heber Xavier, tomou posse como presidente da Santa Casa de Campo Grande na última quinta-feira (26), ocupando o lugar de Esacheu Cipriano Nascimento que ficou no cargo por quatro anos, e deixa a entidade para disputar as eleições para prefeito da capital.

O novo presidente do hospital é natural da cidade de Aquidauana, onde iniciou sua carreira como economista, contador e professor. Heber Xavier já foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Anastácio e, atualmente, faz parte da presidência do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (CORECON/MS).

Em sua carta para os profissionais da Santa Casa, voluntários, parceiros, associados e sociedade, Heber se orgulha de assumir a presidência do hospital, e se compromete em se esforçar para atender as demandas de maneira correta e honesta da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande.

"A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, sempre norteada com os valores da ética e da dignidade da pessoa humana, está em constante transformação na busca de melhor servir a comunidade. É com o intuito de promover cada vez mais a eficiência nas ações integradas de assistência à saúde, ensino e pesquisa que assumo a presidência da ABCG, a maior e mais bem equipada instituição hospitalar da região Centro-oeste do país. Venho aqui reafirmar meu compromisso de fazer o correto, de maneira correta e pelas razões corretas. Sempre com a observância da transparência [...]Para manter a excelência dos serviços que prestamos, é preciso contar uns com os outros, fortalecer nossa rede de apoio para que todas as ações e decisões, sejam elas individuais ou coletivas, contribuam para um ambiente que influencie positivamente em nossa sociedade e, assim, continuarmos com a nossa principal missão que é a de salvar vidas”, escreveu o presidente da Santa Casa, Heber Xavier.

