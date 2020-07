Helicóptero cai no Distrito Federal

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu na manhã desta quarta-feira (30), na região de Vicente Pires, no Distrito Federal. De acordo com a corporação, os ocupantes conseguiram sair com vida e se encontram conscientes e estáveis.

A aeronave que caiu se trata da “número 2 de resgate”. Segundo foto divulgada, a queda ocorreu na frente da Faculdade Mauá e próximo da Unidade Básica de Saúde 1 da cidade.

Os bombeiros informaram que havia cinco pessoas no helicóptero: três militares e um médico e uma enfermeira da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Somente uma das vítimas, o médico, teve ferimentos leves e foi levada para o hospital HOME, na Asa Sul.

Na queda, a aeronave ainda atingiu um carro que estava estacionado no local. Entretanto, não havia ninguém dentro do automóvel.

