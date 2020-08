Hemosul celebra 2 mil bolsas de sangue em menos de 20 dias

A união entre a arte e a solidariedade tem sido muito positiva em Mato Grosso do Sul. Campanha lançada no dia 5 de agosto a campanha “Do Mesmo Sangue” já mobilizou dois mil doadores de sangue em todo o Estado e a ararinha vermelha do Monumento das Araras em Campo Grande está voltando às suas cores de origem.

Nos últimos meses a Rede Hemosul vinha enfrentado períodos de significativa baixa nos estoques de sangue, e a iniciativa tem sido importante para manutenção do estoque estratégico da instituição que atende as unidades públicas e privadas do Estado.

Uma parte da arara já foi pintada. Agora a segunda etapa da pintura da arara vermelha foi realizada nesta segunda-feira (24) pelo artistaplástico Cleir.

Além da mobilização da sociedade em geral, diversas empresas também tem aderido a iniciativa. Mas para que a arara volte a ficar totalmente vermelha serão necessárias 5 mil bolsas de sangue. A cada mil doações uma parte dela será pintada.

Serviços

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

Além da demanda espontânea, o agendamento é uma opção para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Também é possível doar nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos no site do Hemosul.

*Informações do Portal MS

