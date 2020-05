Hemosul convoca doadores de sangue afastados pelo frio

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul e as unidades do Hemosul no interior do Estado tiveram redução no número de doadores de sangue este ano, em decorrência da queda de temperatura e do isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus.

A instituição de Campo Grande contava na manhã desta quarta-feira (27), com apenas 25% do estoque de sangue O negativo e 45% de O positivo, que são os tipos mais utilizados nas unidades hospitalares do Estado.

pessoas com outras tipagens de sangue também podem doar, pois as doações são utilizadas para produção de plaquetas que possuem durabilidade média de 5 dias. A principal função das plaquetas está relacionada à formação de coágulos e auxiliam na defesa do organismo.

Como doar

Para doar, é necessário ter entre 16 a 69 anos, os adolescentes devem estar acompanhados do responsável legal. è preciso ter documento em mãos, estar bemalimentado, bem de saúde, e ter mais de 55 quilos.

O Hemosul fica na avenida Fernando Correa da Costa, 1304, no centro de Campo Grande, e atende de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h.

A demanda espontânea, de quem vai diretamente ao hemocentro, está sendo atendida normalmente, mas também é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus.

Em Campo Grande, os telefones são: (67) 3312-1516 e (67) 3312-1529. Foi disponibilizado ainda o número (67) 99298-6316, exclusivamente para mensagens por whatsapp.

Confira aqui horários e endereços das unidades do interior do Estado.

