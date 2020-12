Hemosul estende atendimento neste sábado para tentar repor estoque de sangue  

Brenda Assis, com informações da assessoria

As doações de sangue caíram cerca de 40% no Hemosul essa semana, e há urgência para coleta de sangue dos tipos O negativo e B positivo. Por isso, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) estenderá mais uma vez o atendimento, que será em período integral neste sábado (12).

Com a medida espera-se não só reabastecer os estoques, mas também atender a demanda de unidades hospitalares de todo Estado.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios. Mais informações podem ser conferidas no site.

Durante a semana é possível programar data e horário da doação. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. O Hemosul fica na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

