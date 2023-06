Hemosul reabre nesta sexta-feira para receber doações

Fechado no feriado, o Hemosul Coordenador de Campo Grande retoma a programação nesta sexta-feira (9), das 7h às 12h para receber doações de sangue.



Além disso, as unidades de Dourados, de Três Lagoas, o Hospital Regional e a Santa Casa também abrirão nesta sexta-feira com funcionamento das 7h às 12h. Em Ponta Porã e Paranaíba, os atendimentos retornam no dia 12 de junho (segunda-feira).



Na terça-feira (13), em Campo Grande, o Hemosul Coordenador, a Santa Casa e o Hospital Regional estarão fechados. A unidade de Corumbá também, pois comemora-se a retomada da cidade nesta data.



Doação

Para doar sangue é preciso estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.



Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), levar para mãe, pai ou responsável legal assinar e, então, reconhecer firma desta assinatura.



O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum.

