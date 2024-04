Herculano Borges deixa a Fundesporte

Pouco mais de um ano à frente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Herculano Borges foi exonerado do cargo de diretor-presidente em publicação do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (5).

Conforme documento assinado pelo governador Eduardo Riedel, a saída foi um pedido do ex-deputado que está envolvido em um projeto para as eleições municipais pelo Republicanos.

Conforme informações da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), responsável pelas fundações de Cultura e Esporte, o novo nome para a vaga deve ser anunciado na semana que vem. No entanto, Herculano revelou ao JD1 o Professor Paulo Ricardo Nunes, que desempenhava a função de Adjunto, ficará como Diretor-Presidente da pasta.

