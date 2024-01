Herdeira procura 50 austríacos para doar R$ 131 milhões

Marlene Engelhorn é descendente de Friedrich Engelhorn, fundador da farmacêutica alemã BASF, e tem a herança estimada em valor aproximado de R$ 20 bilhões, segundo a Forbes. Ela pretende distribuir R$ 131 milhões de forma aleatória na Áustria.

Para distribuir a fortuna, Marlene fará uma pesquisa com 10 mil pessoas selecionadas aleatoriamente na Áustria. Com as respostas, a mulher pretende reduzir o número para 50 pessoas de diferentes origens e classes sociais que podem representar a população austríaca.

Os escolhidos, então, poderão aconselhar a herdeira a distribuir cerca de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões, na cotação atual). Marlene afirmou estar fazendo isso porque acredita que muitos herdeiros não devolvem suas riquezas à sociedade e ainda se aproveitam de privilégios fiscais. Ela vai abrir mão de 90% de sua fortuna.

Segundo a austríaca, o governo deveria impor impostos sobre riqueza e herança — mas, como não o faz, “ela está tomando as rédeas nas próprias mãos”. Isso seria uma forma de combater a desigualdade de riqueza no país. As informações são do jornal O Globo.

Marlene ainda afirmou que sua vida de herdeira é algo que independe de suas conquistas pessoais. “Foi acumulada porque outras pessoas fizeram o trabalho, mas minha família pôde herdar a propriedade de uma empresa e, assim, todas as reivindicações aos frutos de seu trabalho”, escreveu no site do projeto.

Em vez de apenas doar o dinheiro ela mesma, o que lhe concede um “poder que não deveria ter”, Marlene quer que a população da Áustria a ajude a redistribuir a fortuna.

Deixe seu Comentário

Leia Também