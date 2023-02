"Heroizinho", moto socorristas se comovem em resgate de recém-nascido

A história do recém-nascido que foi encontrado abandonado no bairro Aero Rancho da Capital comoveu muita gente, inclusive os moto socorristas que atuaram no resgate nesta tarde (1º). Emocionado com o primeiro acolhimento, o Tenente Sanches afirmou que o bebê “já pode ser considerado um heroizinho" após ter passado por tudo isso.

Conforme noticiado pelo JD1, o recém-nascido foi encontrado em uma caixa de papelão na calçada da rua Congonhas do Campo. De acordo com relatos do jovem que acionou a polícia, Nicolas Vilarim Fortunato Pereira, foi um senhor que avistou a caixa e escutou um choro. “Eu estava passando de moto, quando o senhor me abordou, acho que ele estava sem celular para acionar a polícia, e foi quando eu passei. Ele havia escutado um choro, mas pensava que fosse um filhote de cachorrinho no começo, no fim, todos nós nos surpreendemos”, contou à reportagem.

Assustado, Nicolas pediu por resgate no local. “Eles chegaram em menos de 10 minutos e se depararam com a caixa também. Dentro dela só tinha o bebê e um pano por cima dele. Ele chorava muito. Minha primeira reação foi questionar: quem teria coragem de fazer isso?”, ressaltou o jovem que mora na região.

Abalados com a situação, moradores da rua onde tudo aconteceu também se questionaram sobre tamanha maldade. Geisiane Nantes Salomão, de 32 anos, mora próximo onde a caixa foi encontrada e não se conforma com o que aconteceu ali, perto dela. “Falo de coração, porque sou mãe de cinco. Não entra na minha cabeça uma mãe abandonar um filho. Fiquei com o coração cortado quando vi. Se eu tivesse visto antes, tinha pegado para mim”, afirmou a dona de casa.

Conforme a equipe de reportagem que esteve no local, as câmeras de segurança já foram solicitadas, mas até o momento não se tem informações sobre o autor.

Sargento Melin, do Moto Socorro do Corpo de Bombeiros, comentou que o bebê é "uma benção de Deus".

"É uma emoção quando você trata com criança. É sempre uma emoção. Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais, poder dar esse primeiro atendimento", explica.

