História de pescador? Grupo pega peixe de 80kg e mais de 2 metros no Rio São Francisco

Um grupo de sete pescadores da cidade de Malhada, no sudoeste da Bahia, capturou um peixe de 80 kg e 2,2 metros de comprimento no Rio São Francisco. De acordo com eles, o animal é um Pirarucu, espécie normalmente encontrada na região norte do Brasil.

"Foi complicado tirá-lo da água, ele quase virou o barco. Precisou de bastante gente para puxar a rede", contou Celso Batista, integrante do grupo que participou da pescaria.

Segundo ele, o animal media mais de dois metros, ou seja, bem maior do que os homens que participaram da expedição. Para conseguir tal façanha, foram necessárias horas de paciência e um plano bem elaborado: colocar a rede de forma que o peixe não a rasgasse, atrai-lo com sons na água e depois puxá-lo para fora.

A ideia de pescar o pirarucu surgiu depois que a população ribeirinha da zona rural de Malhada comentou sobre a movimentação de um peixe grande na região. Segundo os moradores, o animal aparecia em uma região pantanosa nas margens do Rio São Francisco, conhecida como Quilombola de Paudarco. Para alguns moradores, o peixe era uma espécie de encanto.

Apesar dos relatos, as informações acerca do peixe eram bem vagas e os pescadores não sabiam qual era a espécie, nem o quão grande ele era. Mesmo assim, encararam o desafio e, no dia 16 de abril, foram até a região para executar o plano infalível.

A rede foi montada por volta de 14h e o peixe só foi preso por volta das 16h. Para retirá-lo da água, sete homens precisam puxar a rede.

Depois, o peixe foi dividido em sete pedaços - cerca de 10 kg para cada pescador - e vendido. Segundo Celso, que cozinhou um pedaço do animal para a família, o animal é bem saboroso.

Ainda não há informações confirmadas sobre como o animal natural da Bacia Amazônica chegou até o local. O Pirarucu é um peixe de grande porte, considerado o mais de água doce do Brasil. Confira mais informações:

- pode atingir até três metros de comprimento e 200 kg;

- possui respiração aérea e branquial, ou seja, consegue absorver oxigênio do ar e da água;

- é encontrado na Bacia Amazônica e nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins e Orinoco

