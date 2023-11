Ho! Ho! Ho! Papai Noel dos Correios receberá cartinhas até 20 de novembro

O prazo para envio de cartinhas para participar do Papai Noel dos Correios em Campo Grande vai até esta segunda-feira (20). Até o momento, mais de 6.500 cartas foram cadastradas na Capital e mais de 7.400 em Mato Grosso do Sul. Do total, cerca de 4.900 já foram apadrinhadas e outras 2.562 cartinhas estão disponíveis em todo o Estado

O envio da cartinha pode ser feito nas agências participantes ou pelo Blog do Noel e para participar é necessário atender aos critérios da campanha. Os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança.

Critérios para enviar

O Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog.



Adoção



Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, clique em “ Adoção On-line ” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado.

Em Mato Grosso do Sul, o período de adoção das cartas vai até 17/12, de forma física e digital. Na Capital, a adoção pode ser feita em quatro locais: na agência da Av. Calógeras, na unidade em frente à antiga rodoviária e em dois locais no shopping Campo Grande - na agência dos Correios e em um stand da praça central.

Mais informações estão disponíveis no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo portal www.correios.com.br.

