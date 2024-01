Último dia para pagamento da inscrição do programa de residência médica da prefeitura

Caroliny Martins, com Prefeitura de CG

Termina nesta qunta-feira (18), prazo para efetuar o pagamento da guia de inscrição dos candidatos inscritos nos programas de residências Médicas e Multiprofissional em Saúde da Família, Multiprofissional em Saúde Mental e Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde.

Com bolsas de R$4,1 mil, o programa oferece 97 vagas para profissionais graduados em diversas áreas. As guias de pagamento são enviadas por email e por isso a prefeitura orienta verificar também a caixa de Spam e a lixeira.

Caso o candidato não tenha recebido, poderá entrar em contato com a coordenadora geral de educação em saúde pelo telefone (67) 2020-1669.

As informações sobre as provas, como gabarito e lista de aprovados, podem ser acompanhadas pelo site. As provas estão programadas para o dia 04 de fevereiro, um domingo, e a duração dos cursos varia de 2 a 3 anos, dependendo da área.

O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Sesau, iniciado em 2017, já formou 38 especialistas e é reconhecido nacionalmente. Já a Residência Multiprofissional em Saúde da Família, credenciada em 2019, formou sua primeira turma em março de 2020, contando com 68 especialistas.

