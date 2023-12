Hoje é o último para buscar acordo de dívidas da conta de luz

A ação “Negociação Para Todos”, realizada pela Energisa Mato Grosso do Sul termina nesta quinta-feira (28), com condições de pagamento parcelado e entrada flexível.

Pode participar do “Negociação Para Todos” o cliente que possui qualquer débito com a Energisa, independentemente do valor, com vantagens de parcelamento, no cartão de crédito ou boleto, isenções de multa, mora e correção monetária, além da possibilidade de personalizar a condição de pagamento de acordo com a dívida.

Para atender o público e orientar os clientes, a agência central da Energisa de Campo Grande, fica localizada na Avenida Calógeras, nº 2.499, atende das 8h às 16h.

Além do atendimento presencial nas agências, o cliente pode buscar negociação sem sair de casa pelos canais de atendimento: 0800 722 7272, WhatsApp 99980 0698, ou através do site energisa.com.br.

