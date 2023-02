Hoje tem: Mega-Sena pode pagar R$ 53 milhões em sorteio extra

A Mega-Sena pode fazer um apostador bastante feliz nesta quinta-feira (16), já que estará sorteando um prêmio de aproximadamente R$ 53 milhões na semana do Carnaval.

Esse é o segundo dos três sorteios que serão realizados em virtude da época festiva. O primeiro, feito na terça-feira (14), nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Além deste sorteio nesta quinta, o próximo está previsto para o sábado, dia 18 deste mês.

No último concurso, os números sorteados foram os seguintes: 07 - 08 - 14 - 19 - 32 - 45.

Naquela oportunidade, 55 apostas acertaram a quina e cada uma levou mais de R$ 35 mil. Outras 4.623 apostas fisgaram a quadra e levaram um prêmio de R$ 596,66.

Apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) em lotéricas ou pela internet. O valor da aposta mínima, a simples, é de R$ 4,50.

