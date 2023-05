Homem alega ser filho de Gugu e entra com processo na justiça

Pedro Molina, com informações da coluna Leo Dias

O comerciante Ricardo Rocha, natural de São Paulo, entrou com um processo na Justiça para ser reconhecido como filho do falecido apresentar Augusto Liberato, o Gugu.

No processo, o homem alega que a mãe teve um relacionamento rápido com o apresentador na década de 1970, e pouco tempo depois teria ficado grávida.

Sua mãe, Otacília, conheceu Gugu em 1973, em uma padaria, quando o apresentador tinha apenas 14 anos. Na época, segundo a ação, o então futuro apresentador trabalhava em uma imobiliária, enquanto a mãe do rapaz era empregada doméstica de uma família de origem japonesa.

Cerca de um ano depois, a mulher descobriu a gravidez, porém, ao procurar Gugu, não o encontrou. Ricardo nasceu em outubro de 1994 e foi registrado sem o nome do suposto pai em sua certidão de nascimento.

A informação, no entanto, foi revelada a ele ainda em meados de 1980, porém, Ricardo resolveu abandonar o reconhecimento da paternidade.

Foi somente após a morte de Gugu que o jovem resolveu abrir uma ação de reconhecimento de paternidade, onde ele pede à Justiça que um exame de DNA seja feito.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também