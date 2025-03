Homem come cobra, passa mal e vomita o animal apÃ³s bebedeira

Justiça Justiça bloqueia contas do ex-prefeito de Miranda

Com portal Metrópoles

Imagens registradas no local mostram que o réptil estava com a cabeça cortada, indicando que possivelmente o homem a arrancou antes de ingeri-la, já morta.

Segundo testemunhas, o homem estava ingerindo bebidas alcoólicas no centro da cidade quando se aproximou de um grupo de mototaxistas dizendo que se sentia mal. Momentos depois, ele vomitou uma cobra da espécie Sibon nebulatus, conhecida como caramujeira.

Um homem, de 45 anos, vomitou uma cobra e surpreendeu a todos que presenciou a cena. O caso inusitado ocorreu na tarde desta quarta-feira (5), em Mulungu, no Ceará.

