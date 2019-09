Homem é levado ao pronto socorro após levar coice de cavalo

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Um trabalhador rural de 35 anos foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, na região do Buritizal, no rio Taquari, no domingo (15), após levar um coice de cavalo. O resgate foi feito de lancha pelo rio Negrinho para chegarem na vítima ferida.

O resgate foi realizado na altura do rio Negrinho, devido ao acúmulo de vegetação, o que dificulta a navegabilidade e alguns trechos tiveram que ser feitos através da zinga, que é a utilização de remo em águas rasas, onde é impossível a utilização de motor de popa.

O trabalhador apresentava lesão na região das costas e reclamava de fortes dores. Ele foi trazido até Corumbá e encaminhado ao pronto-socorro municipal para avaliação médica.

