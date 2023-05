Homem cria mecanismo para 'pescar' dinheiro em caixa eletrônico e vai preso

Sarah Chaves, com informações do UOL

Após circular um vídeo onde um homem faz uma espécie de "gambiarra" para pegar o dinheiro do caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil, o autor foi preso no fim de semana.

Policiais da 2ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) encontraram o suspeito na agência bancária e três dispositivos instalados em caixas eletrônicos. Segundo a Polícia Civil, ele já tem longa ficha criminal.

Segundo a polícia, R$ 1.821 foram apreendidos com o homem, além de uma chave de fenda e uma tesoura usada para retirar as notas que ficavam represadas no caixa.

A Polícia Civil afirma que o suspeito já tem 11 passagens por furto, duas por estelionato e outra por associação criminosa. Dessa vez, ele foi autuado por furto qualificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também