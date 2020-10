Homem em trator é atacado por enxame abelhas e desmaia

Na manhã dessa terça-feira (13), Policiais Militares Ambientais haviam encerrado um serviço do qual foram solicitados e quando estavam se deslocando para a base, se depararam com uma mulher tentando dirigir um veiculo e quando avistou os policiais acenou pedindo socorro.

A mulher relatou que o marido, de 53 anos, teria sido atacado por um enxame de abelhas e estaria morrendo na fazenda.

Militares foram até a sede da fazenda onde a vitima do ataque das abelhas estaria todo inchado e com serias dificuldades para respirar, ele foi encaminhado para o hospital de Novo horizonte do Sul, o maispróximo daquela localidade, onde recebeu atendimento emergencial.

Depois do atendimento relatou aos policiais que estaria trabalhando a terra com um trator e foi atacado repentinamente por um enxame de abelhas e recebeu inúmeras ferroadas.

Tentou se deslocar ate a sede da fazenda, mas acabou desmaiando no caminho, ele foi atendido pela sua esposa, que o deixou no local e procurou socorro em um veiculo mesmo sem saber dirigir, ela recebeu apoio dos militares posteriormente.

O médico do hospital informou aos policiais que o socorro prestado foi primordial a manutenção da vida a vitima e que se tivesse demorado mais alguns minutos, a vítima poderia ter sequelas pela desoxigenação ou ainda perder a vida.

