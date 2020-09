Vídeo: "Homem enfiando no c* do outro não é de Deus”, diz mulher ao ameaçar casal gay

Uma mulher agride verbalmente e ameaça um casal gay neste final de semana, dentro de uma clínica veterinária em Birigui, interior de São paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a mulher com a camiseta escrito fé dizendo que ser gay “não é de Deus“.

“Homem enfiando assim… o pau no c* do outro?! Que isso! (…) Estou falando para você que o negócio é homem com mulher, não é homem com homem, nem mulher com mulher. Você tá ouvindo?! Isso não é de Deus! Isso não é de Deus! Isso não é de Deus! Isso não é de Deus!”, diz aos gritos. Em outro momento, ela ameaça o casal: “Lá fora eu pago eles”.

Conforme o GayBlog, o casal chegou a registrar um boletim de ocorrência, anexando o vídeo como prova. É importante ressaltar que desde o ano passado, em decisão majoritária, a LGBTfobia foi enquadrada como crime de racismo.

