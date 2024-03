Homem entra em coma fazendo 'cocÃ´', acorda dizendo que Ã© gay e larga esposa grÃ¡vida

Depois de ficar 15 dias em coma, um homem acordou dizendo ser gay e pedindo o divórcio para a sua esposa, que está esperando um filho do casal. O caso foi relatado no programa Caso Cerrado, na Telemundo.

Para a televisão norte-americana, o homem disse ‘sempre ter sido gay’. “Minha memória está zerada, eu não sei quem ela é. Vêm uns flashes, mas logo eles desaparecem da minha mente. Não me lembro de absolutamente nada. Não me lembro quando assinei a certidão de casamento”, detalhou ele.

A apresentadora do programa, Ana María Polo, o rapaz a respeito das relações sexuais que mantinha com a companheira, no entanto, ele disse não se lembra de ter ficado com ela.

“Eu tenho meu namorado, eu não quero ficar com mulheres, porque eu não gosto disso. Tenho alergia a mulher. Eu nasci gay. Eu só quero viver a minha vida, mas ela não deixa.”

As fotos do casal e a certidão de casamento não foram suficientes para ele acreditar no relacionamento. Por isso, a mulher acusa o marido de estar mentindo, já que os dois tinham um relacionamento estável e estavam tentando ter filhos. Ao que parece, tudo mudou de repente.

Como aconteceu - De acordo com o casal, o homem sofre de constipação e desmaiou depois de fazer muita força para evacuar. Por conta disso, ele foi levado para o hospital e ficou duas semanas em coma até ficar “sem memória”.

“A pressão sanguínea aumenta quando alguém evacua. Se a pessoa tem alguma predisposição, pode acontecer um pequeno derrame. Podem acontecer algumas mudanças de comportamento, mas não como as que ele descreve”, afirmou o profissional.

Uma sexóloga também foi entrevistada para entender a situação. Ela acredita que Jairo tenha se relacionado com mulheres apenas para esconder sua sexualidade. “A memória ele pode recuperar, mas a orientação sexual veio de fábrica.”

