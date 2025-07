Homem esfaqueia a mulher ao não conseguir convencê-la a largar prostituição

Um homem de 28 anos, foi imobilizado após atingir uma garota de programa com golpes de faca em um motel na área central do Recife, em Pernambuco.

Segundo a CNN, o agressor não aceitava que a vítima, com quem se relacionava, continuasse trabalhando como garota de programa e cometeu o ataque após ter suas insistências frustradas.

O agressor foi imobilizado por clientes do local, entre eles um sargento do Exército que o manteve sob a mira de uma arma. Dentro do quarto, o vídeo mostra sangue espalhado e o desespero de quem tentava prestar socorro à mulher.

A vítima, uma mulher de 25 anos, foi ferida a golpes de faca e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local do crime, a Polícia Militar apreendeu duas facas utilizadas na agressão.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ainda conforme o delegado responsável, o suspeito alegou estar sendo extorquido pela vítima.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio.

