Homem ferido em Corumbá não foi atacado por onça, diz nota técnica

Informações iniciais divulgadas na última quinta-feira (7) indicavam que um homem de 57 anos havia ficado ferido ao tentar defender seu cachorro de um ataque de onça-pintada, na região do Mirante da Capivara, em Corumbá. No entanto, uma nota técnica emitida nesta sexta-feira (8) por órgãos ambientais e de fiscalização esclareceu essa versão.

Segundo o documento, assinado pelo Ibama, ICMBio, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e Instituto Homem Pantaneiro (IHP), o morador Valdinei da Silva Pereira relatou, inicialmente, ter sido atacado pelo felino durante a madrugada de quarta-feira (6), quando tentava proteger seus cães. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com cortes no rosto, incluindo ferimentos na região frontal da cabeça, nariz e olho direito.

Porém, conforme apuração posterior das autoridades ambientais, o próprio Valdinei esclareceu que não foi mordido nem arranhado pela onça e que não se recorda de como sofreu os ferimentos. Segundo a nota técnica, o ataque foi direcionado apenas aos cães, com objetivo de predação, não havendo agressão direta contra o morador.

O Ibama investiga o caso e monitora a região devido ao aumento de relatos de onças-pintadas próximas à área urbana de Corumbá, principalmente nas margens do rio Paraguai.

Orientações em caso de avistamento de onças



Se avistar de longe (100 metros): mantenha distância, não corra, não se aproxime, faça barulho e informe as autoridades.

Se o encontro for próximo (30 metros): permaneça calmo, pareça maior, afaste-se lentamente de frente para o animal e procure abrigo.

Sinais de ataque iminente: se o animal estiver agachado com olhar fixo e rabo agitado, não vire de costas nem corra; procure abrigo e faça barulho.

A população deve evitar qualquer tentativa de confronto e comunicar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052.

