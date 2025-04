Homem invade salão de beleza e mata ex-namorada com 10 tiros; veja vídeo

Redação, com CM7 atualizado em 25/04/2025 às 15h48

Atenção! Conteúdo Sensível.

Yesica Paola Chávez Bocanegra, de 26 anos, foi assassinada a tiros por seu ex-companheiro, o policial Andrés Julián Meza Ramírez, de 36 anos. O crime ocorreu em um salão de beleza onde a vítima trabalhava na última terça-feira (22). Feminicídio foi registrado em Bogotá, na Colômbia

Segundo relatos, Meza entrou no local e, sem dizer uma palavra, disparou cerca de dez vezes contra Yesica com sua arma de serviço, descarregando um carregador inteiro e recarregando para continuar atirando. Em seguida, o agressor tirou a própria vida com a mesma arma.

As autoridades, incluindo a Unidade Técnica de Investigação (CTI) da Procuradoria-Geral da República, isolaram a área para realizar os procedimentos necessários, como a remoção dos corpos e a limpeza da cena do crime. Informações preliminares apontam que o motivo do feminicídio foi o fato de que Yesica se recusou a continuar o relacionamento com Meza.

O agressor já tinha antecedentes criminais por violência doméstica, registrados em 2019 e 2024, o que levanta questionamentos sobre sua permanência na corporação policial e o acesso a armas de fogo. O caso deixa dois menores órfãos.



