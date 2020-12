Homem mais rico do Brasil morre e deixa fortuna de R$ 100 bilhões

Sarah Chaves, com informações do G1

O banqueiro Joseph Safra morreu na manhã desta quinta-feira (10), aos 82 anos por causas naturais em São Paulo, segundo informações da assessoria de imprensa.

De acordo com informações, ele enfrentava problemas de saúde recente, mas o comunicado enviado pela família não faz menção a qualquer doença que tenha causado a morte. O sepultamento, para familiares e amigos, será realizado nesta quinta, 13h, no cemitério do Butantã, em São Paulo.

Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60, veio ainda criança para o país porque seu pai tinha medo de uma possível Terceira Guerra Mundial e queria encontrar um lugar tranquilo para morar, como contou Safra em entrevista à revista Veja certa vez. Joseph foi banqueiro e fundador do Grupo Safra, um dos maiores grupos financeiros do mundo.

Além de brasileiro mais rico, ele era também o banqueiro mais rico do mundo, com um patrimônio de US$ 20,4 bilhões, cerca de R$ 100 bilhões em moeda brasileira. Ao longo dos anos, Joseph diversificou seus negócios em diversos campos, com destaque para o mercado de Private Equity em empresas como a Aracruz Celulose SA, da qual foi sócio entre 1988 e 2009, quando vendeu os ativos ao Grupo Votorantim. Também esteve à frente das empresas de telefonia móvel BCP e Cellcom, de Israel.

