Homem mata cachorro a pauladas e se desculpa nas redes sociais

Após um vídeo ser divulgado nas redes sociais, onde mostra um cachorro amarrado em uma árvore sendo espancado com um pedaço de pau, nesta segunda-feira (21), dois homens se entregaram à Polícia Civil de Divinópolis, Minas Gerais, suspeitos de matar o cachorro até a morte. Além da agressão, eles filmaram toda a ação e postaram na internet.

As imagens são fortes, nelas aparece o animal ganindo, enquanto apanha na cabeça com um pedaço de madeira. Depois, o cão aparece dentro da água lutando contra a correnteza e quando tenta sair do riacho leva uma paulada na cabeça. No vídeo é perceptível o animal boiando já sem vida devido a agressão.

Após o depoimento à polícia, os suspeitos foram liberados. Apesar da confissão, eles não ficaram presos pois o fato aconteceu em setembro de 2018. O crime de maus tratos contra animais prevê prisão de três meses a um ano, além de multa.

Arrependimento

O vídeo ganhou tanta repercussão que o suspeito gravou outro vídeo, agora se dizendo "arrependido" e pedindo desculpas pelo ato cometido. De acordo com ele as agressões aconteceram em setembro do ano passado, mas só agora chegou às redes sociais. Ele também relatou que o cachorro tinha leishmaniose e que ia morrer de qualquer forma.

O agressor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o caso vai ser acompanhado pelo Ministério Público.

Deixe seu Comentário

Leia Também