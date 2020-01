Homem morre 13 dias após ingerir veneno

Clovis Marques Ferreira, 52 anos, morreu na quinta-feira (23), 13 dias após ingerir veneno agrotóxico na residência onde morava, em Bonito – Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do registro policial, no dia 10 de janeiro, a vítima ingeriu, sem saber explicar como aconteceu, o veneno. Ele foi internado em uma unidade hospitalar de Bonito no dia 11 e, no dia 13, transferido para a Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, o paciente apresentava quadro gravíssimo, com disfunção de múltiplos orgãos, e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde sua transferência. Clovis não respondia ao tratamento e a morte foi registrada às 9h45 de ontem.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

