Homem morre depois de ser encontrado ferido

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

João Antunes de Freitas, 48 anos, morreu na quinta-feira (13) depois de ser encontrado ferido em Caarapó, município onde morava com a esposa, uma mulher de 36 anos.

De acordo com informações do site Dourados News, a esposa disse que estava em casa quando recebeu a informação de que o marido foi encontrado ferido. Ela não sabe dizer o que aconteceu com ele.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde de Caarapó, mas, devido a gravidade, foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso é investigado pela polícia.

