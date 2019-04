Homem morre em acidente na BR-163

Da redação com informações da assessoria

Samuel Pereira de Souza, 52 anos, morreu nesta sexta-feira (5), em acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, na BR-163, entre Dourados e Caarapó.

De acordo com informações policiais, Samuel estava conduzindo o veículo. Com ele, seguia um passageiro que não teve a identidade revelada. O motorista da carreta relatou que Samuel invadiu a pista contrária e colidiu e causou o acidente, chovia muito no momento.

Com o impacto, Samuel morreu na hora, o passageiro ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital da Vida, de Dourados. O motorista da carreta não ficou ferido.

Não há informações sobre o estado de saúde do passageiro. Informações preliminares apontam que a vítima fatal trabalhava na prefeitura de Dourados.

